Spettacoli Febbraio all’insegna del teatro

Sarà un febbraio all’insegna del teatro, del grande teatro. La stagione del Guglielmi, infatti, riparte nel prossimo weekend, dal 2 al 4 febbraio, alle 21, con ’Il calamaro gigante’, tratto dal romanzo dello scrittore versiliese Fabio Genovesi. Gli interpreti sono Angela Finocchiaro e Bruno Stori, che hanno curato l’adattamento assieme allo scrittore. La regia è di Carlo Sciaccaluga, la produzione d Enfi teatro. In un vortice fuori dal mondo e dallo spazio, la protagonista, Angela, si ritrova a girare insieme a un tipo strano e antiquato, Montfort, che arriva da un’altra nazione e un altro secolo. Un viaggio che onda dopo onda li porta a vivere le avventure di donne e uomini che hanno avuto il coraggio di abbracciare il mare e la vita come un’unica, strabiliante meraviglia.

Fuori abbonamento, domenica 11, ci sarà un doppio appuntamento (ore 16 e 21) con ’Saranno famosi’ (Fame the Broadway musical), diretto da Luciano Cannito. ’Saranno Famosi’ è un fenomeno intramontabile della cultura pop. Un titolo talmente famoso da essere entrato nell’immaginario collettivo come sinonimo di desiderio di realizzare il proprio sogno nel mondo dello spettacolo. Questa nuova versione firmata da Luciano Cannito, che unisce l’esperienza di regista a quella di coreografo internazionale, è un trionfo di canto, danza, musica, recitazione, in una narrazione dinamica e travolgente.

Giovedì 15 e venerdì 16 si cambia registro con un gradito ritorno. Ci sarà infatti Ambra Angiolini porterà in scena ’Oliva Denaro’. Lo spettacolo, diretto da Giorgio Gallione, è tratto dall’omonimo romanzo di successo di Viola Ardone. La storia di Oliva Denaro è un esempio per tutte le donne che ancora oggi pensano e temono di non avere scelta, costrette da una legge arcaica e indecente ad accettare un aguzzino e un violentatore tra le mura di casa. Una storia di ieri e di oggi, che parla di libertà, civiltà e riscatto. La storia vera è quella di Franca Viola, la ragazza siciliana che a metà degli anni ‘60 fu la prima, dopo aver subito violenza, a rifiutare il cosiddetto ’matrimonio riparatore’. Il romanzo prende spunto da quella vicenda, la evoca e la ricostruisce, reinventando il reale nell’ordine magico del racconto. Ambra Angiolini è bravissima nei panni di Oliva. La drammaturgia e la regia sono di Giorgio Gallione.

Il magico febbraio del Guglielmi, la cui stagione lo ricordiamo nasce dalla collaborazione tra l’amministrazione comunale e la Fondazione Toscana Spettacolo onlus, si concluderà, da venerdì 23 a domenica 25, con ’Magnifica presenza’ di Ferzan Ozpetek. Illusione e realtà, sogno e verità, amore e cinismo, cinema, teatro e incanto. Dopo il successo di ’Mine vaganti’, Ozpetek torna al palcoscenico con l’adattamento di un altro dei sui successi cinematografici. La storia di Pietro, un ragazzo catanese con aspirazioni d’attore che si trasferisce a Roma e nella sua nuova abitazione la sua vita viene turbata da strane presenze, che solo lui può vedere. Si tratta di una bizzarra compagnia teatrale con cui instaura un rapporto d’amicizia, cercando di capire le ragioni che trattengono nel presente questa sorta di fantasmi. La produzione è del Nuovo Teatro diretta da Marco Balsamo/Fondazione Teatro della Toscana.

