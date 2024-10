"Solito degrado al palazzetto" ’Avenza resiste’ denuncia l’odissea continua degli sportivi

‘Avenza Resiste’ interviene per denunciare lo stato di degrado del Palazzetto dello Sport, interessato da un importante intervento di restyling. "I 300mila euro investiti dall’amministrazione comunale per ammodernare e adeguare alle normative Coni il Palazzetto dello Sport non hanno a prima vista prodotto sostanziali miglioramenti alla struttura – scrive Cesare Micheloni –. I lavori non sono conclusi, tuttavia alcune società hanno ripreso ad allenarsi all’interno dell’impianto sportivo e lo scenario che si presenta agli atleti di ogni età non è certamente consono allo svolgimento della pratica sportiva: infiltrazioni d’acqua sul parquet del campo da gioco, umidità alle pareti e muffa, spogliatoi inaccessibili, e dai bagni che si trovano in condizioni pietose fuoriescono odori nauseabondi. Senza contare che gli atleti (grandi e piccini) devono spogliarsi nel corridoio dove spesso transitano gli operai del cantiere, che peraltro usufruiscono dei servizi igienici normalmente destinati agli spettatori. Un uso promiscuo degli spazi inaccettabile".

"Le criticità evidenziate oltre a non consentire il normale svolgimento delle varie attività sportive – prosegue Micheloni –, mettono a serio rischio l’incolumità e la salute di atleti, personale dello staff tecnico e collaboratori. Uno scenario indecoroso per una struttura che è la casa di tante società sportive, alcune di esse vere e proprie eccellenze: la squadra di tennistavolo Apuania Carrara milita in A1 ed è campione d’Italia. Nel frattempo il Comune ha noleggiato due campi polivalenti composti da mattonelle in gomma/plastica e due canestri da basket da posizionare alla Imm da 6087,80 euro. Il palazzetto oltre ad essere un importante polo ricreativo e sociale – conclude Micheloni –, è anche il biglietto da visita della città. Pertanto auspichiamo che la giunta Arrighi riservi maggior attenzione all’impianto polivalente di via Giovan Pietro".