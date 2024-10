Solidarietà "Un cuore per ogni bimbo"

I sorrisi sotto la visiera dei cappellini blu si faticano a contare. Sono contagiosi. Proprio come la generosità di chi è accorso all’evento "Un Cuore per ogni bimbo" a cura dell’associazione massese ’La Rivincita’. Il blu, a ricordare lo scopo dell’iniziativa, poiché richiama il colore di Aisha, la scimietta diventata mascotte dei piccoli pazienti dell’Ospedale del Cuore di Massa. Infatti, l’evento di Palazzo Ducale, che ha riscosso grande successo, è stato organizzato a supporto della ’Casa di Aisha’ di Fondazione Monasterio. A fare gli onori di casa, l’avvocato Carmela Federico, presidente de ’La Rivincita’ e direttore artistico dell’evento.

Nutrita la platea di partecipati di istituzioni e autorità tra cui: il prefetto Guido Aprea, Maria Antonietta Curtolillo, vicario del questore e del colonnello Alessandro Dominici, comandante Provinciale dei Carabinieri, il consigliere provinciale Dina dell’Ertole in rappresentanza del presidente Gianni Lorenzetti e per l’amministrazione del comune di Massa, il consigliere Daniele Tarantino e il già assessore al sociale Amelia Zanti.

L’evento è stato inaugurato dalla performance di Valentina Ambrosio che ha incantato la platea con il suo brano "Onda", un viaggio toccante di cui il protagonista è un bambino che affronta la difficile traversata in mare con la propria famiglia alla ricerca di una nuova vita e di un futuro migliore. A seguire, Ambrosio ha cantato il brano per l’Antoniano, "Mister Spazzolino", interpretato dalla piccola massese Valentina Maria Basile che ha partecipato allo Zecchino D’Oro nel 2023. A seguire, la strepitosa Clara Trucchi, che con "Io non sono Cristina Tribute" si è esibita con un medley delle più belle sigle dei cartoni cantate da Cristina D’Avena e Giorgio Vanni. La sua band di ben sei elementi, ha suonato e cantato live, catturando l’attenzione dei piccoli spettatori, i veri protagonisti dell’evento. Tra questi, gli artisti in erba di Manola Caribotti, nota artista massese e montignosina di adozione, e gli alunni della storica scuola elementare paritaria "Padre Giacinto Bianchi" che con il direttore, dottor Augusto Borsi e le loro insegnanti, Laura Manfredi, Monica e Corinne, hanno ballato e cantato nel suggestivo cortile di Palazzo Ducale, dove era stata allestita la scenografia, a cura di Antonella Mazzoni, composta da una cascata di cuori azzurri e rossi. Mentre la direzione artistica era affidata a Extrapalco di Carrara di Maurizio Borghetti e alla cantautrice Benedetta Spagnoli. "Un evento che è poi sfociato in un vero e proprio progetto – ha dichiarato la presidente Federico – che di per sé ha colto non solo l’essenza della beneficenza a favore di Monasterio per una nobile causa, ma ha coinvolto una pluralità di realtà territoriali, che con grande sensibilità, generosità ed un tocco di leggerezza, hanno apportato il loro contributo a diverso titolo, a dimostrazione che la squadra vince sempre e fa la differenza. Ed è proprio questo lo spirito de La Rivincita e che la rende virtuosa e viva".

A chiudere il magico e coinvolgente evento, le suggestive ed emozionanti esibizioni dei massesi Ginevra Mantovani e Nicolò Barbato, allievi della nota scuola Art’s e Musical School di Lara e Morena Maggiani, altra realtà ed eccellenza di spicco della città.