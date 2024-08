Show del Musichiere. E stasera arriva Pegollo

Aria refrigerante, divertimento e spensieratezza per la serata nel parco 25 Aprile alla Rocca dedicata alla terza edizione del Musichiere, organizzata dalla ProLoco Rocca Malaspina. Gli “Occhioni & Magrini”, organizzatori del festival canoro fornese ‘Tant per cantar’, esultano per la vittoria. Al festival fornese hanno aderito quest’anno gli attori Bruno Cantoni e Mario Ricciardi, promuovendo così un ponte tra gli eventi di Forno e della Rocca. "E’ stato un successo – dice Angelo Fruzzetti a nome degli “Occhioni” – Ci siamo divertiti e abbiamo trascorso una piacevolissima serata. E, non per ultimo, abbiamo anche vinto! Ringraziamo la proloco Rocca Malaspina". Il Musichiere risale agli anni ’50: si attaccava una canzone e i più veloci, se conoscevano il titolo, dovevano suonare una campanella per prenotarsi e indovinarlo. Se sbagliavano, la mano passava alla squadra successiva. La rassegna dei “Giovedì del parco” alla Rocca continua con Mario Pegollo. Oggi alle 21.15 l’incontroper un focus sui monti sacri apuani. Pegollo ha già pubblicato diversi saggi, come la “Storia illustrata della Lunigiana”, ma è soprattutto uno stimato illustratore. La sempre è organizzata dalla Pro Loco Rocca Malaspina e come da tradizione al termine della conferenza, sarà offerto ai presenti un piccolo buffet.