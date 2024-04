Sfida di rugby per ricordare ’Felix’ Vitaloni

Giocare per ricordare. Domani alle 16, al campo sportivo di via Fatima, a Groppoli di Mulazzo, si svolgerà l’incontro di Rugby tra la squadra locale del Lunigiana Farafulla e la squadra cadetta del Rugby Noceto. In palio tra le due compagini ci sarà il trofeo ‘Felix 13 per sempre’, promosso in memoria di Sebastian Vitaloni (nella foto), per tutti Felix, tragicamente scomparso la mattina del 4 maggio di dieci anni fa. Il ragazzo lunigianese, ventottenne, militava nella squadra del Lunigiana, e morì all’improvviso a causa di un incidente stradale. Se non si fosse spento quel terribile 4 maggio, alcuni giorni dopo sarebbe stato mandato in prova al Rugby Colorno, militante in Serie A. A seguito dell’evento drammatico il Lunigiana ha ritirato la maglia numero 13 per rispetto del giovane sportivo e da allora periodicamente organizza incontri di rugby in memoria, coinvolgendo anche la famiglia, presente a ogni evento. La collaborazione con il Noceto dura da tempo: negli anni ’90 alcuni giocatori del Lunigiana rugby erano stati tesserati col Noceto e avevano anche disputato partite di alto livello nel campionato italiano. E c’è molta Lunigiana nella squadra anche adesso, il presidente del Noceto è il pontremolese Enrico Petriccioli, il direttore sportivo è Luigi Rodi di Mulazzo, il preparatore atletico è un altro pontremolese, Edoardo Petriccioli. La partita sarà un evento da non perdere, al termine ci sarà il tradizionale terzo tempo, per le squadre, ma anche per i tifosi che potranno fermarsi per restare tutti assieme, ricordando Felix. Un ringraziamento da parte degli organizzatori va alla squadra del Noceto, resasi subito disponibile all’evento e ai familiari del giovane che hanno consentito il perpetuarsi della giornata in ricordo.