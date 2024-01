Servizio civile per il progetto “Musei vivi“

Un posto con il servizio civile di un anno anche a Montignoso grazie al progetto ‘Musei vivi. Promuovere i musei civici e i musei diffusi della Toscana’ di Anci’. Previsto un orario di 25 ore settimanali articolate su 5 giorni, per 12 mesi. Ai giovani in servizio sarà corrisposto un assegno mensile di 507,30 euro. Può presentare la propria candidatura chi, alla data di presentazione della domanda, possiede ha tra 18 e 28 anni (29 non ancora compiuti), cittadini italiani, comunitari e non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia (anche se hanno già svolto il Servizio Civile Regionale). La domanda può essere presentata per un solo progetto, pena l’esclusione da tutti. Non può presentare domanda chi ha già svolto il Servizio Civile Universale, e chi abbia in corso o abbia avuto nell’ultimo anno e per almeno sei mesi rapporti di lavoro o di collaborazione retribuita con l’ente che realizza il progetto. Domande entro il 15 febbraio sul sito https://domandaonline.serviziocivile.it