’Scuole sicure’. Battaglia contro gli stupefacenti

Si chiama ‘Scuole sicure’ ed è un progetto di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nelle vicinanze degli istituti scolastici. L’amministrazione comunale aullese con il sindaco Roberto Valettini (nella foto) investe sulla sicurezza, grazie a un contributo ottenuto da 20mila euro che va in quella direzione. Destinatari del progetto saranno gli studenti del liceo classico statale Leopardi di Aulla, ma anche genitori e insegnanti, Società della salute, con gli educatori socio pedagogici del Ser D della cooperativa Aurora domus, la polizia municipale di Aulla e le forze dell’ordine. La metodologia dell’intervento avrà un approccio multidisciplinare e la suddivisone in tre macro attività: Intensificazione delle attività di controllo nelle zone interessate, mediante interventi di contrasto allo spaccio e presidio i territorio, attraverso l’implementazione del sistema di controllo coordinato tra polizia locale e forze dell’ordine. Nello specifico il personale del Comando della polizia municipale effettuerà servizi di controllo vicino all’istituto Leopardi nelle fasce orario di entrata e suscita degli studenti. Tenuto conto della presenza della biblioteca, del Cpia (Centro per l’istruzione adulti) e di una palestra nelle vicinanze, si prevede di fare servizi simili anche in orari pomeridiani Realizzazione di campagne informative di sensibilizzazione per target della popolazione, per coinvolgere il più possibile giovani e adulti. In particolare verrà effettuata attività informativa per gli studenti, con un intervento di letture sceniche sul tema della legalità a cura dell’associazione Blanca teatro, con discussione e presenza di rappresentanti delle forze dell’ordine. Per garantire il costante monitoraggio delle aree adiacenti l’istituto saranno installate quattro telecamere collegate all’impianto comunale di video sorveglianza già esistente.