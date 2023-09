Scopri Sassalbo con Casa Cardinale Maffi e Apuane Guide

La Fondazione Casa Cardinale Maffi insieme alle Apuane Guide organizza domani una giornata alla scoperta di Sassalbo, il “paese degli scaminati”. A una decina di sorelle e fratelli preziosi della Maffi (così sono chiamati gli assistiti della struttura psichiatrica), assieme ad alcuni operatori e alle guide, potranno unirsi fino a 35 persone per una passeggiata lungo la Via del Sale. L’escursione si svolge all’interno del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano, nell’alta valle del torrente Rosaro, sotto la cresta del Monte Alto. Al rientro pranzo con nel locale di Alessandro e Camilla Furletti a Sassalbo (20 euro). Ritrovo in via Nazionale Nord vicino al distributore ore 8.30 per recarsi in auto a Sassalbo. Info 3371482241.