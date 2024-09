Scappa e lascia l’amico ferito

Velocità eccessiva, pioggia battente e perdita di controllo dell’auto che si schianta contro un muro. L’incidente è accaduto l’altra notte poco dopo l’una sulla statale della Cisa appena fuori l’abitato di Villafranca. L’impatto è stato così forte che la parte anteriore della macchina, una Wolskvagen Golf, è andata completamente distrutta ed è poi rimbalzata all’indietro fermandosi in mezzo alla carreggiata. Per fortuna in quel momento sulla statale non transitava nessuno e quindi non c’è stato il coinvolgimento di altri veicoli. Poi un automobilista di passaggio si è fermato e ha lanciato l’allarme al 118 e alla radiomobile dell’Arma. Quando i carabinieri sono arrivati sul posto hanno trovato seduto al posto del passeggero un extracomunitario in stato confusionario che ha sostenuto di non essere stato alla guida del mezzo, condotto invece da un’altra persona di cui però non c’erano tracce. In sostanza il conducente si sarebbe dileguato per non pagare le conseguenze del danno. Una versione che i carabinieri hanno deciso di approfondire con calma successivamente visto che la persona rimasta ferita sul momento necessitava di cure. Nel caso in cui il conducente tenti di eludere la responsabilità fingendosi passeggero, tale comportamento può avere conseguenze legali serie, inclusa la possibilità di accuse penali per falsa testimonianza o frode assicurativa. Sul posto sono stati effettuati gli adempimenti di rito per stabilire con esattezza la dinamica dell’incidente. L’auto incidentata è stata rimossa dalla carreggiata dal soccorso Aci Ghironi & Galeotti.