Sbanda con l’auto e finisce contro il muro. Rami pericolosi in strada

L’estate sta finendo e il primo tangibile segnale a dirci che il meteo sta cambiando sono le piogge, come quelle sopraggiunte anche in Lunigiana nelle ultime ore. Temporali che hanno comportato disagi soprattutto per gli automobilisti, per via della difficile tenuta dei mezzi sull’asfalto bagnato e per il pericolo causato da alberi caduti sulla carreggiata. Come avvenuto ad esempio sulla provinciale che conduce a Vinca,dove nella mattinata di ieri una grossa pianta si è schiantata a terra e per la cui rimozione sono intervenuti carabinieri e Protezione Civile; peggio invece è capitato sempre ieri mattina attorno alle 11 a una signora abitante in una frazione a monte di Fivizzano la quale, alla guida della sua auto con direzione di marcia Aulla, sulla nazionale 63 del Cerreto, all’altezza del bivio per Debicò, per cause probabilmente dovute al fondo stradale, è sbandata finendo con il mezzo contro un muro. Gravi i danni all’auto, ma fortunatamente la signora è rimasta illesa nel sinistro. La vettura è stata rimossa dall’Autoservice Verrini (nella foto) mentre sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Monzone.

Roberto Oligeri