Reway Group si espande. Acquisito il 100% di Gema. Il processo di crescita vira in ambito ferroviario

Reway Group, il più grande operatore italiano nel settore del risanamento di infrastrutture stradali e autostradali, nonché l’unico in Italia ad avere nel proprio ’core business’ anche la manutenzione della rete ferroviaria, ha siglato l’accordo per l’acquisizione del 100% di Gema, tra i principali operatori attivi nel settore della manutenzione di infrastrutture e opere civili nel settore ferroviario. L’esercizio dell’opzione sul 30% che restava da acquisire – per un valore di 26,2 milioni di euro – avverrà entro il 30 maggio, con ampio anticipo rispetto alla data possibile indicata nell’accordo di investimento che la fissava al 31 dicembre 2025. "Il perfezionamento dell’acquisizione del 100% di Gema, in forte anticipo rispetto agli accordi iniziali, consente di accelerare il processo di crescita di Reway Group in ambito ferroviario, un settore che presenta significative opportunità di sviluppo come testimoniato dalle recenti commesse che abbiamo acquisito per un valore complessivo di circa 84 milioni di euro – commenta Paolo Luccini, presidente e amministratore delegato di Reway Group –. L’anticipo del completamento dell’acquisizione permetterà a Reway Group di diventare ancor più protagonista nel settore della manutenzione ordinaria e straordinaria di infrastrutture e opere civili in ambito ferroviario, collegate anche a progetti del Pnrr".

La decisione di consolidare ulteriormente la propria partecipazione nella società controllata Gema, salendo al 100% del capitale sociale della società, è stata presa alla luce del buon andamento aziendale di Gema e della volontà della proprietà precedente di interrompere il proprio ciclo all’interno della stessa. Tali circostanze hanno consentito di raggiungere un rapido accordo e, da una parte di anticipare appunto l’acquisto del 30% rimanente, dall’altra di rinegoziare la struttura complessiva del conguaglio prezzo ottenendo per Reway Group un significativo vantaggio economico, pari a una riduzione del 50% dello stesso rispetto ai 48,6 milioni di euro inizialmente previsti alla data del ’closing’, avvenuto lo scorso 21 novembre. Alla luce dell’accordo, il controvalore complessivo dell’operazione di acquisizione della Gema risulta essere pari a 113,5 milioni di euro (anzichè 138 milioni di euro inizialmente previsti).

Le principali ricadute positive dell’operazione sono principalmente di carattere industriale e di carattere economico-finanziario. In primo luogo, il controllo del 100% di Gema, rafforza il posizionamento distintivo di Reway Group quale primo operatore in Italia ad avere nel proprio core business il risanamento sia della rete autostradale sia di quella ferroviaria. A livello economico-finanziario, l’esercizio anticipato dell’opzione alle condizioni sopra esposte determinerà, oltre alla riduzione del prezzo complessivo di acquisto e al conseguente effetto sulla Pfn consolidata, un ulteriore beneficio dato dalla contabilizzazione degli utili futuri dell’azienda, che saranno di pertinenza di Reway Group al 100%, con la previsione di ulteriori ricadute positive per gli esercizi successivi derivanti dalla crescita del mercato all’interno del quale opera Gema. Gema è infatti una società finanziariamente solida, che ha archiviato l’esercizio al 31 dicembre 2022 con ricavi pari a oltre 50 milioni di euro mentre al 30 giugno 2023 ha registrato un valore della produzione di 27,7 milioni di euro. La società, inoltre, è priva di debiti bancari e ha sempre supportato lo sviluppo del proprio business con risorse proprie.