Residenti e associazioni sollecitano la riapertura della fontana di Canevara

A quando la riapertura della fontana di Canevara? Lo chiedono le associazioni Insieme, Eventi sul Frigido e Tra la gente, sollecitate da alcuni residenti della zona montana. "La fontana di Canevara in via Bassa Tambura – osservano – avrebbe dovuto essere aperta già un anno fa e ancora è chiusa. Sappiamo che sul fontanone erano insorti alcuni problemi di infiltrazioni per cui l’acqua non era potabile, ma che dire sulle tre fontanelle esterne all’Evam, chiuse da tre anni? Con l’avvicinarsi della bella stagione, sarebbe auspicabile la riapertura delle fontane in montagna, nel rispetto del bene pubblico". Propongono anche una campagna di educazione all’uso delle fontane pubbliche disabituando i cittadini all’utilizzo smodato della plastica in favore del vetro.