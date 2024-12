Rappresentanti per RetiAmbiente. Via alla selezione per il futuro Cda

Il Comune cerca rappresentanti da inserire all’interno della costituenda Retiambiente. È uscito in questi giorni il bando per individuare rappresentanti da inserire nel futuro Consiglio di amministrazione e nel collegio dei revisori dei conti. Il cda sarà composto da 3 o 5 membri compreso il presidente. Le domande devono essere presentate entro e non oltre le 13 del 2 gennaio: in busta, contenente la documentazione (domanda firmata, documento di identità in corso di validità, curriculum vitae datato e sottoscritto), sulla quale dovrà risultare la dicitura ‘Presentazione candidatura per la nomina del Comune di Carrara presso enti, aziende, istituzioni’, presentandosi personalmente al protocollo generale del Comune di Carrara. Saranno escluse le domande che non perverranno entro il giorno e l’ora indicati. Per la certificazione della data e ora certa farà fede il timbro di deposito del Protocollo generale del Comune. In alternativa in formato digitale trasmettendo o la scansione dei documenti cartacei (Pdf) con firma autografa, allegando un documento di identità in corso di validità; oppure i documenti digitali (Pdf) con firma digitale in corso di validità, allegando comunque un documento di identità in corso di validità; indicando in entrambi i casi nell’oggetto della domanda la dicitura ‘Presentazione candidatura per la nomina del Comune di Carrara presso enti, aziende, istituzioni’, da trasmettere con verifica di avvenuta ricezione via pec all’indirizzo [email protected] entro e non oltre le 13 del 2 gennaio.