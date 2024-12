’Raccordo’ delle acque reflue. Ok dalla Conferenza dei servizi. Investimento da 800mila euro

Arriva il via libera dalla Conferenza dei servizi regionale sull’ultimo lotto di completamento di regimazione delle acque basse nella frazione di Bagni di Podenzana, dal costo di 600mila euro. Un intervento che va a chiudere il cerchio dopo la realizzazione dell’impianto idrovoro di sollevamento, costato già 2,25 milioni di euro, completato circa un anno fa. Le opere si sono rese necessarie anche per la dismissione del depuratore e di alcuni tratti della fognatura a gravità posti nell’abitato di Bagni di Podenzana, con il nuovo intervento che va a raccordare il sistema fognario. La conferenza dei servizi si è conclusa con tutti i pareri favorevoli, il che significa che l’opera è di fatto autorizzata.

Passiamo ai dettagli del progetto, elaborato per conto della Regione da Studio Techné Srl. L’opera, si evidenzia, si è resa necessaria a seguito della realizzazione di sistema arginale in destra idraulica del fiume Magra per permettere, appunto, la dismissione del depuratore. Il nuovo sollevamento consentirà di rilanciare i reflui di Bagni di Podenzana a rete fognaria collegata a sistema di depurazione di Aulla, rete la cui gestione è affidata a Gaia Spa.

Allo stato attuale, le aree di interesse del presente progetto sono provviste di appositi collettori a gravità che convogliano le acque nel depuratore denominato Bagni di Podenzana, in destra idraulica del fiume Magra. A seguito dei lavori previsti dalla regione Toscana per il contenimento delle piene del fiume, il depuratore e tratti della rete di fognatura a gravità saranno dismessi, in quanto ricadenti nella zona di intervento per la costruzione dell’argine. Nasce quindi la necessità di raccogliere tutte le acque reflue di Bagni di Podenzana, circa 195 utenti, e convogliarli a sistemi di depurazione limitrofi.

La fognatura in via Bagni andrà spostata con tracciato passante più a monte in quanto nella zona della fognatura esistente verrà realizzato un argine per il contenimento delle piene del fiume Magra. Altri due tratti fognari, ad oggi passanti dentro la cassa di espansione e in destra idraulica rispetto al corso Calcinara e recapitanti al depuratore, sono stati intercettati ed è stato già predisposto attraversamento per collegamento al nuovo sistema di sollevamento in progetto.

Nell’ottica di trattare tutti i reflui di Bagni di Podenzana verrà installata, in sinistra idraulica del fosso Calcinara ed esterna a cassa di espansione, una vasca di sollevamento. Questa dovrà raccogliere le acque reflue e pomparle ad un ulteriore stazione di sollevamento, in viale Lunigiana ad Aulla. I reflui, infine, verranno trattati nel depuratore di Aulla.

Il tempo stimato per completare i lavori è stato previsto complessivamente in 80 giorni per la parte idraulica e civile più ulteriori 10 giorni, dopo una sospensione per l’assestamento delle opere, per i tappetini finali. La sospensione avrà una durata presumibile di 60 giorni.