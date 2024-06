"Quei cimiteri nel degrado". Tarantino chiede interventi

Cimiteri in abbandono e nel degrado. "Abbiamo presentato, tempo fa, con la consigliera Santi un’interpellenza ma la risposta, in termini pratici, si fa attendere – dice il consigliere comunale Daniele Tarantino –. Tanti si lamentano riscontrando situazioni di degrado. Tra i problemi anche la mancanza di pulizia: spesso nemmeno i cassonetti interni vengono svuotati. Da sottolineare che ci sono anche tombe abbandonate". Per Tarantino "non basta l’ordinaria manutenzione. Abbiamo cimiteri fatiscenti. A Casania si aspetta da tempo interventi di consolidamento a seguito di uno smottamento. E Forno, dove è presente il cedimento della struttura dei loculi al piano superiore; poi Canevara, dove è stato chiesto di realizzare un corrimano lungo la ripida scala che porta ai loculi".

Il sindaco Persiani ha parlato dell’argomento con un post su Facebook: "Con riferimento alle comprensibili preoccupazioni dei cittadini riguardo alla manutenzione dei cimiteri – scrive il sindaco – vi informo che stiamo lavorando alla pulizia e al decoro di quello di Mirteto e la prossima settimana completeremo la pulizia anche del cimitero di Turano".