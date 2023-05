Problemi con i vaccini Un ambulatorio ad hoc

Nasce anche a Massa, dopo l’esperienza già avviata da ’Lucca Consapevole’, un ambulatorio popolare gratuito per offrire alla cittadinanza la possibilità di essere visitati da medici volontari in relazione a problematiche successive alla vaccinazione anti Covid. "L’iniziativa – sostengono i promotori di Rivoluzione Allegra – si rende necessaria in quanto è difficile trovare ascolto presso il servizio sanitario pubblico". L’ambulatorio si trova a Massa e aprirà il 22 maggio con orario di visita 16-18. Tre medici si daranno il cambio per assicurare le visite una volta alla settimana. Per ottenere una visita è sufficiente scrivere un messaggio al numero 379 2737884 indicando le generalità e le problematiche di cui si è affetti, eventuali patologie pregresse e il protocollo vaccinale seguito: numero di dosi, marca del vaccino, data delle somministrazioni, distanza temporale in cui sono comparsi gli effetti, indicazione del tipo di effetti il più possibile accurata. La segreteria di Rivoluzione Allegra filtrerà le informazioni comunicando l’eventuale data e ora della visita.