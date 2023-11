Previsti maxi investimenti per oltre 470 milioni

Le previsioni di investimento inserite all’interno del Rapporto ambientale alla Vas del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica sono ingenti: si parla di 478,5 milioni di euro. "Per quanto il Piano regolatore portuale non debba possedere contenuti prettamente progettuali, in base a una presumibile tipologia delle opere – si legge nella relazione redatta per conto dell’Autoritàportuale – la stima sintetica delle opere per l’attuazione del Prp di Marina di Carrara è stata condotta in base a prezziario della Regione Lazio del 2023, stime parametriche dei costi nel settore edilizio. Ai prezzi è stato applicato un correttivo per un tentativo di attualizzazione alla data di effettivo appalto dei lavori, traguardabile ad alcuni anni dall’approvazione del Prp".

Quali sono allora le opere da realizzare e le relative spese? E’ presente anche una tabella, come una sorta di lista della spesa, che percorre voce per voce prezzi e interventi. Nuovo molo di sopraflutto 35.995.000 euro, adeguamento Banchina Taliercio 49.325.000, ampliamento Banchina Fiorillo 26.570.000, ampliamento Banchina Buscaiol 49.120.000, banchina Città di Massa 8.990.000, molo di sottoflutto 51.265.000, testata molo di sottoflutto 11.470.000, ampliamento banchina area pesca-diporto 9.330.000, nuovo pontile sul Taliercio 2.510.000, nuovo pontile sul Buscaiol 2.395.000, dragaggi (esclusi oneri di conferimento) bacini commerciali 17.235.000, canale di accesso 8.465.000. Per edilizia, viabilità e impianti: edifici area commerciale 37.885.000, edifici area passeggeri e crociere 22.500.000, demolizione testata sottoflutto esistente 2.945.000, ferrovia e viabilità interna 7.540.000, impianto Cold Ironing 21.000.000, interventi di efficientamento energetico 3.865.000, impianto illuminazione e speciali 5.855.000, impianto idrico e fognario 8.540.000. A queste vanno aggiunte poi spese per imprevisti, valutate in 38 milioni circa, spese generali, sondaggi e spese tecniche per altri oltre 57 milioni di euro.