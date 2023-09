Premio Lunezia. Gara... sostenibile

Premio Lunezia: c’è ancora tempo per partecipare. Per l’edizione 2023 della kermesse aperte, fino al 12 ottobre, le sezioni ‘Canzoni sostenibili’ e ‘Autori di testo’. La direzione artistica della sezione Autori di testo è del critico Roberto Benvenuto e il suo team, il materiale da proporre, che verrà valutato dalla commissione, dovrà essere composto da due testi inediti. Sarà riservata attenzione al contenuto letterario, poetico o originale dei testi. Ai primi tre classificati targhe di riconoscimento e le liriche scelte dalla commissione parteciperanno direttamente alla fase finale del Premio Lunezia Nuove proposte. La manifesazione, patrocinata dal Ministero della Cultura e prossima al trentennale, propone per il 2023 una singolare iniziativa dedicata alla tutela dell’ambiente, seguendo sul sito il regolamento i candidati dovranno inviare un brano inedito che abbia natura e spirito a sostegno della cultura ambientalista. Info per partecipare su www.premiolunezia.it.