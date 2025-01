’Porte aperte alla solidarietà’. Pranzo con il vescovo Vaccari al Centro della carità ’Paoli’

La sala era addobbata a festa, i tavoli imbanditi e in cucina uno chef d’eccezione. Il Centro della carità Angelo Paoli ha organizzato un pranzo, chiamato in modo significativo ‘Porte aperte alla solidarietà’, destinato a tutte le persone bisognose del territorio, che il sabato mattina ricevono il pacco alimentare. Con loro anche tanti volontari e tanti ragazzi che sono diventati camerieri per un giorno, mettendosi a disposizione e servendo tutti i commensali. Il pranzo, organizzato significativamente nel giorno del Battesimo di Gesù, è stato un successo. Il progetto va avanti da anni, prima veniva organizzato il giorno di Natale, poi per l’Epifania e quest’anno invece si è scelta una giornata ancora diversa. Giornate diverse, ma la stessa voglia di stare assieme, in allegria, nell’oratorio della chiesa di Maria Santissima Ausiliatrice della Filanda di Aulla. Prima però la Santa Messa, con il vescovo Fra Mario, dopo si è svolto il pranzo a cui ha partecipato anche il sindaco Roberto Valettini.

Tante le persone che hanno preso parte alla giornata, circa ottanta, una cinquantina erano le persone più bisognose che vengono assistite dal Centro di Aulla. C’erano poi i ragazzi della cresima della parrocchia di Licciana Nardi che hanno servito i commensali e una trentina di volontari che hanno addobbato la sala, apparecchiato e aiutato i giovani a servire. La cucina era in buone mani, quelle dello chef Rolando Paganini che si è messo a disposizione e ha preparato un pranzo squisito. Tante le famiglie presenti, molti bimbi, soprattutto stranieri, mentre gli adulti erano in prevalenza italiani. Per loro è stato anche un modo di stare assieme, si conoscevano quasi tutti perché ogni sabato mattina si incontrano, quando vanno a ritirare il pacco preparato con cura dalla Caritas interparrocchiale. C’era poi un tavolo pieno di regali impacchettati: a fine pranzo grandi e piccoli hanno ricevuto una sorpresa, un regalo che hanno portato casa e poi spacchettato con gioia.

"La festa è riuscita bene - hanno detto in coro i volontari - i nostri ospiti sono stati molto contenti e ci hanno ringraziato tutti".

Monica Leoncini