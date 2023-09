Polizia in azione. Multe a raffica

Continua l’attività di controllo straordinario del territorio della Polizia di Stato anche in Lunigiana. L’operazione ad alto impatto, pianificata in sede di comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto Guido Aprea, e disposta con ordinanza del questore Santi Allegra, ha interessato, nella giornata di lunedì, il Comune di Licciana Nardi.

Il servizio, che ha visto il coinvolgimento di tutte le forze di polizia territoriali, è stato attuato mediante mirati posti di controllo e verifiche negli esercizi pubblici e un Cas.

Complessivamente sono state identificate 71 persone, controllati 47 veicoli, contestate 3 sanzioni amministrative: 2 previste dal Codice della strada per mancata revisione di un veicolo e guida senza patente e un al titolare di un locale per omessa esposizione delle tabelle di concentrazione alcolemica.