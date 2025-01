"Piano del verde, progetto vecchio"

Il consigliere comunale della Lista Ferri, Filippo Mirabella, attacca l’assessore all’ambiente Moreno Lorenzini sostenendo che il progetto di ripiantumazione di nuove alberature sia un "copia e incolla". "Le aveva già annunciate due anni parlando di svolta green – scrive Mirabella –. Esattamente quello che ha ridetto nei giorni scorsi, palme, aceri, lecci, tigli e bagolari, 500mila euro per il verde pubblico e che sul viale XX Settembre sarebbero stati piantati 98 nuovi alberi di cui 54 lecci, 32 tigli, 1 acero e 11 bagolari. Nonostante l’amministrazione non si sia ancora dotata di un Piano del verde pubblico, Lorenzini ci ha di nuovo propinato lo stesso copione vecchio di due anni, cambiando solo l’anno di realizzazione, il 2025. Le uniche certezze sul verde pubblico per ora purtroppo, rimangono i 100 pini rasi al suolo all’entrata del centro città, senza un valido motivo – conclude Mirabella –. Corrisponde al vero, come sostiene Lorenzini, che la giunta abbia deliberato lo stesso intervento per il 2023 e per il 2025? Nel settembre 2023 lo stesso assessore sosteneva che la giunta comunale aveva approvato due distinti progetti di ripiantumazione: il primo finanziato con 300mila euro del ministero della Transizione ecologica, e 200 mila euro con fondi della Regione Toscana. La narrazione cambia data ma ripete lo stesso contenuto e gli stessi finanziamenti".