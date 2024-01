"Percorsi di crescita attraverso il teatro"

"Un grazie di cuore a fratel Celestino Rapuano e alla scuola San Filippo Neri per aver donato ai nostri figli, attraverso l’esperienza del teatro, percorsi di conoscenza e di crescita". Con queste parole i genitori della classe V della scuola primaria San Filippo Neri ringraziano l’istituto e in particolare fratel Celestino Rapuano, che guida da un paio di anni i piccoli allievi in un corso di recitazione, avvicinandoli alla magia del teatro. L’occasione è stata la recita di Natale che per motivi legati ai malanni di stagione si è svolta il 25 gennaio con la messa in scena del presepe vivente nel cortile della scuola lasalliana della città. L’evento ricorda il primo, ad opera dello stesso San Francesco 800 anni fa, nel paesino di Greccio. "I ragazzi – proseguono i genitori entusiasti del percorso formativo – si sono dimostrati attenti, coinvolti e completamente immersi, come fossero giovani attori e attrici. Tra pochi mesi termineranno l’ultimo anno di scuola primaria e questa esperienza sarà un bagaglio prezioso nel loro percorso di crescita. Si respira sempre profumo di pace". Fratel Celestino Rapuano è stato direttore dell’Istituto San Luigi di Acireale e, una volta andato in pensione, ha scelto di proseguire nella didattica intervenendo nelle attività extrascolastiche dell’istituto massese. E’ maestro di teatro di lunga data e ha introdotto e appassionato a tale arte gli allievi sin dallo scorso anno scolastico.

L.S.