Parto precipitoso nel posteggio. Corsa da Fivizzano al Versilia. Ester ha fretta e nasce in auto

Aveva fretta di nascere la piccola Ester. Ha iniziato a mettere la testolina fuori quando ancora i suoi genitori erano in auto. E così non c’è stato il tempo di portare la mamma su in ostetricia: è nata nell’auto di papà parcheggiata nella camera calda davanti al Pronto Soccorso del ‘Versilia’. Ma assistita dal personale dell’ospedale, medico e infermieri. L’emergenza di quel parto precipitoso è scattata verso le 4,30 di ieri mattina, quando il personale del Pronto soccorso si è reso conto che nell’auto parcheggiata nello spazio riservato alle ambulanze c’era una mamma che stava mettendo al mondo sua figlia. I genitori, Luca e Selene Battistini, erano partiti in tutta fretta da Fivizzano per raggiungere l’ospedale Versilia quando si sono resi conto che la piccola stava nascendo prima del previsto. Si è così creata una situazione abbastanza complessa ma gestita in modo impeccabile e professionale, dal personale del Pronto soccorso, poi raggiunto anche da quello della Ostetricia e da un anestesista. E tutto, nonostante qualche inevitabile complicazione, è filato liscio. Adesso stanno bene sia la mamma che la bellissima bambina che ha avuto fretta di venire al mondo.

Ester, che pesa 3 chili e 32 grammi, e la sua mamma alla seconda gravidanza, sono poi state prese in carico dalle ostetriche Priscilla Lori e Giulia Molidoro, dal ginecologo Antonio Gargini, dal pediatra Carlo Bertacca, dall’ostetrico del Nido Alessandro Matteucci e dall’infermiera Utin (Terapia Intensiva Neonatale) Martina Vangi. Il parto precipitoso – dicono le statistiche – è un evento che si stima riguardi l’1-3% delle nascite e consiste in un travaglio e in un parto con una durata inferiore alle tre ore. La direzione Asl e del presidio si è congratulata con il personale del “Versilia”.