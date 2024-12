Parco della Rinchiostra: "Niente servizi igienici. Problemi per gli anziani"

Problemi da risolvere e interventi da completare al Parco della Rinchiosta. Li segnala il consigliere Stefano Alberti (Pd) chiedendo all’amministrazione come intende dare soluzione alla mancanza di servizi igienici all’interno, se sono già definiti progetti per realizzarli e ci sono risorse a bilancio. Alberti ricorda che le opere previste sono state ridimensionate e la conclusione dei lavori è avvenuta con due anni di ritardo. E sottolinea che ancora non è stato ristrutturato e riaperto il punto ristoro, mancano opere di risanamento di alcune parti della villa e la sistemazione dell’area a sud del parco. "Il perdurare della chiusura del punto ristoro – sottolinea –, indispensabile spazio anche di aggregazione per giovani e anziani, determina l’indisponibilità dei servizi igienici ad uso di chi frequenta il parco e numerose sono le proteste di cittadini che segnalano tale problema e sollecitano risposta".