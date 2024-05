"Parcheggi selvaggi nelle stradine delle Guadine"

Si avvicina l’estate e con il caldo si ripropone l’eterno problema dei parcheggi selvaggi nelle strette strade di montagna, in particolare nella zona di Guadine, Redicesi e Renara. Una criticità su cui vuole porre l’attenzione il consigliere del Pd, Gabriele Carioli, attraverso un’interpellanza diretta all’amministrazione chiedendo al sindaco di far realizzare una nuova "segnaletica orizzontale e verticale Guadine, Redicesi e Gronda, studiare una regolamentazione di viabilità e parcheggi per garantire e tutelare gli abitanti del posto e l’accessibilità ai mezzi di soccorso, organizzare un trasporto alternativo con navette dai parcheggi presenti a valle". D’altronde l’affluenza nella zona di Renara e limitrofe è diventata altissima negli ultimi anni, dove sempre più persone si recano per cercare fresco e relax in mezzo alla natura sulle sponde del Frigido e degli affluenti. Ma i parcheggi non ci sono così si creano problemi "alla viabilità, ai cittadini che vi abitano e soprattutto rende impraticabile l’accesso ai mezzi di soccorso chiamati a rispondere celermente ad eventuali interventi d’emergenza".