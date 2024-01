Operatori sanitari e cuochi. Le novità dalla Regione

Occasioni in Lunigiana dal Centro per l’impiego. Per info e candidature visitare il sito https://lavoro.regione.toscana.it

1 OPERATORE SANITARIO Cooperativa di Aulla cerca Oss per mansioni di vigilanza pazienti, somministrazione terapie, assistenza nei pasti e nell’igiene personale. Gradita esperienza, patente B e qualifica OSS. Contratto a tempo indeterminato, 30 ore settimanali su turni, festivi compresi. Offerta MS-210804

EDUCATORI Educatore professionale laureato in scienze dell’educazione per organizzazione e gestione progetti e servizi educativi e riabilitativi in residenza assistenziale, in coordinamento con equipe sanitaria. Tempo indeterminato, 30 ore settimanali su turni, festivi compresi. Sede Aulla. Offerta MS-210801 1 CUOCO Per nuova apertura si ricerca un cuoco di trattoria/ristorante piatti tipici della Lunigiana con esperienza. Full time tempo determinato con possibilità di stabilizzazione. Sede Aulla. Offerta MS-210687