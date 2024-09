Oltre duecento atleti in gara. Colorincorsa, sfida... variopinta

Oltre 200 iscritti alla terza edizione di ’Colorincorsa’ che si svolge oggi alle 15.30 con partenza dall’area sottostante il Ponte della Cresa lungo un percorso lungo la pista ciclopedonale che costeggia il greto del torrente Verde, la sua confluenza col fiume Magra per proseguire sino alla zona sud della città seguendo la Ciclovia dei Castelli. Ad aprire e chiudere il corteo saranno gli ’Avogadro dr Samba’ assieme ai trampolieri di Circotà. Partecipa anche l’artista olandese Rosalie de Graaf, che con le sue bombolette colorate mostrerà come si realizza un murales. "Tutti sono invitati a partecipare – spiega l’assessore all’Istruzione Annalisa Clerici – ma soprattutto la fascia più giovane della popolazione. Un modo per dare loro un caloroso e coloratissimo in bocca al lupo per l’anno scolastico che sta per cominciare".

Quest’anno sono previste anche novità davvero divertenti come la possibilità di organizzare dentro la kermesse a sorpresa, una proposta di matrimonio indimenticabile, una festa di laurea o a un neo-pensionato. Basterà contattare lo staff al 349.5845135 e prendere accordi. In palio anche premi per il contest #clickincorsa: la più bella foto postata in diretta sui social fb o ig con questo hashtag si aggiudicherà un tour offerto dalle guide di Sigeric. E altri tour saranno regalati ai 3 che arriveranno al traguardo più colorati in assoluto, nel perfetto spirito della manifestazione.

