Oltre 30 alunni in visita al Matec di Mulazzo. Un giorno alla scoperta del maxi impianto

FIVIZZANO

Apre a Fivizzano il nuovo sportello territoriale di Arti, l’Agenzia Regionale Toscana per l’Impiego. Coprirà l’area dell’Alta Lunigiana, facilitando l’accesso ai servizi per l’impiego di cittadini e imprese di quei territori. Ieri mattina è stato inaugurato dall’assessora regionale alla Formazione professionale e al Lavoro Alessandra Nardini e dal sindaco Gianluigi Giannetti. Il nuovo sportello ha sede in alcuni locali del Municipio in Piazza Vittorio Emanuele II 19 e sarà operativo a partire da anno nuovo, più precisamente dal 13 gennaio ogni secondo e quarto lunedì del mese rendendo così più capillare la rete dei servizi per l’impiego in quest’area. Lo sportello di Fivizzano va ad affiancare il Centro per l’Impiego di Aulla e lo sportello di Pontremoli inaugurato alcuni mesi fa, il primo in Toscana, dove adesso se ne contano oltre 20. Offrirà servizi tra cui: accoglienza e informazione sui servizi del Cpi, iscrizioni allo stato di disoccupazione e al collocamento mirato ex lege 68/99, percorsi di orientamento individualizzato, incrocio domanda-offerta di lavoro Faciliterà la collaborazione con l’amministrazione ospitante su determinati progetti e target di utenti, dai giovani Neet, alle donne vittime di violenza, a utenti con necessità di presa in carico.

Il nuovo punto di accesso di Fivizzano, che è sede dell’Unione dei Comuni, rientra nell’ambito della strategia di rafforzamento della rete dei servizi pubblici per l’impiego realizzata anche grazie a Gol (Garanzia Occupabilità Lavoratori), il programma finanziato dal Pnrr. "Il nostro piano di rafforzamento dei servizi per l’impiego prosegue con determinazione e con un’attenzione particolare alla Toscana diffusa – dichiara il presidente della Regione Eugenio Giani –. I servizi per il lavoro e la formazione sono al centro dell’azione del governo regionale. La loro efficienza e prossimità svolgono un ruolo importante soprattutto in questa complessa fase economica". "Siamo all’avvio del 26esimo sportello decentrato di Arti – spiega Nardini – e da oggi la nostra rete regionale dei servizi pubblici per l’impiego sarà in grado di coprire meglio l’intero territorio lunigianese. Inoltre la particolare posizione di Fivizzano, centrale per Lunigiana, Garfagnana, Media Valle del Serchio e Montagna Pistoiese, ci consente di avvicinare a cittadini e imprese il punto di accesso verso percorsi formativi e politiche attive del lavoro"

Soddisfatto anche il sindaco Gianluigi Giannetti: "Un ulteriore servizio rivolto ai cittadini che può rivelarsi molto utile per chi sta cercando un impiego".