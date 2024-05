"Nuovi parcheggi e piscina comunale. Rilancio del Castello"

Quali sono i progetti più importanti per Licciana Nardi?

"La riqualificazione del Masero è uno dei nostri obiettivi principali per risolvere le problematiche degli abitanti. Abbiamo dato il via al progetto nel 2017 e proprio quest’anno sono iniziati i lavori. Ci sono numerosi altri cantieri: l’asilo nido di Monti, Palazzo Reali a Licciana Nardi, le scuole medie sempre di Licciana Nardi, la frana di Pontebosio e altri progetti per i quali abbiamo ricevuto i finanziamenti, come piazza Vegliante Torri e la riqualificazione del Castello di Terrarossa, prossimi a essere cantierati. In sospeso la rotonda del Masero, per problemi tecnici riscontrati da Anas, che è la realizzatrice, per i quali cercherà di trovare una soluzione".

Punti chiave per il futuro?

"La rotonda resta un traguardo importante e vorremmo realizzare una piscina comunale al centro sportivo di Licciana Nardi. Necessari nuovi parcheggi a Monti, Terrarossa, Masero e Licciana".

Ambiente, turismo, servizi, scuola, cosa proponete?

"Il nostro obiettivo è quello di avere un Comune ben tenuto, anche se è molto esteso e non è semplice. Il decoro pubblico è importante, vorremmo continuare a tenere puliti i parchi, intervenire sul verde, fare più controlli per l’abbandono dei rifiuti, continuare con l’installazione di fototrappole. Per le scuole stiamo facendo moltissimo: per la prima volta ci sarà un asilo nido, abbiamo vinto bandi per la sistemazione degli edifici scolastici, fatto interventi nelle strutture e continueremo con la riqualificazione. Per il turismo le idee sono molte, tra tutte quella di ottenere la bandiera arancione e valorizzare i prodotti e le realtà del territorio".

Per le frazioni? Quali interventi?

"Abbiamo fatto molto, portando avanti interventi nei paesi e proseguiremo perché vogliamo combattere lo spopolamento, è importante mantenere le persone sul territorio, sono le prime a prendersene cura. Abbiamo sperimentato isole ecologiche nuove, per i cimiteri ci siamo adoperati molto e vorremmo continuare con l’abbattimento delle barriere architettoniche. Cercheremo di intervenire sulle strade, rendendole migliori con le risorse a disposizione. A Tavernelle abbiamo rifatto la piazza, recuperato diversi fontanili e partecipato a bandi, potremo avere altre risorse".

Perché dovrebbero votarvi?

"In questi anni abbiamo fatto moltissime cose, ci sono i fatti a testimoniarlo. Siamo stati vicini ai cittadini, non abbiamo lasciato indietro nessuno e abbiamo fatto il possibile per sanare i debiti del comune, finalmente in attivo. Saranno i cittadini a decidere se darci ancora fiducia".