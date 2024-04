"Non solo perfezionerà la viabilità. Porterà anche benefici ambientali"

I documenti integrativi di Anas sulla variante Aurelia, depositati al tavolo della Valutazione di impatto ambientale del Ministero dell’ambiente, rappresentano per il deputato della Lega, Andrea Barabotti, e per il sindaco Francesco Persiani un passo in avanti per la città e la regione. "Con buona pace dei signor no che gufano contro la realizzazione della Variante Aurelia a Massa, diamo notizia che Anas ha risposto a tutti i rilievi e a tutte le richieste di integrazione avanzate dalla commissione tecnica di Via e Vas del ministero dell’Ambiente", sottolinea l’onorevole Barabotti. E continua: "L’Anas ha risposto in maniera completa e tempestiva alle richieste di integrazione dissipando ogni incertezza e ponendo le basi per un avanzamento concreto dell’opera. La Variante Aurelia è stata riconosciuta come un’opera prioritaria, grazie al supporto della Lega e dell’intervento del Ministro Salvini, ottenendo così una significativa allocazione di fondi per la sua realizzazione. Questo progetto non solo promette di migliorare la viabilità, ma anche di portare benefici ambientali, come la riduzione delle emissioni di CO2 e la diminuzione della rumorosità veicolare, contribuendo a un ambiente urbano più sano e sicuro".

"Ritengo importante sottolineare, d’intesa con Il deputato Andrea Barabotti, l’importanza dell’opera per il tessuto urbano, evidenziando come la realizzazione della Variante Aurelia porterà a una fluidificazione del traffico nelle aree interessate, migliorando la qualità della vita dei cittadini e la sicurezza stradale – conclude il sindaco Persiani –. Con la deviazione del traffico pesante dalle zone densamente popolate, si prevede un impatto positivo complessivo sulla città. il progetto, che ha superato le fasi di valutazione e approvazione, si avvicina ora alla fase di cantierizzazione, segnando un momento storico per Massa, che vede finalmente la concretizzazione di un’opera attesa da anni. La Variante Aurelia si configura come un esempio di come la collaborazione tra enti locali, governo centrale e istituzioni possa tradursi in sviluppo tangibile e miglioramento della qualità della vita urbana".

FraSco