"Non dobbiamo abbassare la guardia. Ispezione e formazione fondamentali"

A pochi giorni dalla commissione parlamentare d’inchiesta e sicurezza sul lavoro, che si è riunita in prefettura, Andrea Figaia (nella foto) Cisl e Lorenzo Sichei della Filca Cisl fanno il punto della situazione. "Come Cisl e Filca Cisl abbiano voluto fare un puntuale riscontro tra gli aspetti che al tempo avevamo evidenziato, a Roma, in pieno cluster di morti sul lavoro - scrivono i due sindacalisti - circa 5 in 10 anni soprattutto alle cave, nei laboratori al piano ma anche nella logistica del marmo (deposito e porto). La patente a punti ancora non pervenuta. Sulla formazione indubbiamente la spinta della Regione è stata forte e sostanziale, ma occorre far ripartire la Cava Scuola - proseguono Figaia e Sichei - anche se, oggi, il problema è il ‘mismatch’, cioè i nostri ragazzi non amano certe tipologie di lavoro".

"Nessuno vuole fare – proseguono – il protocollo di intesa proposto da Cisl sulla sicurezza sul lavoro di bacino, utile per evitare responsabili sicurezza in cava e cavette ‘familiari’. Per quanto riguarda i controlli di competenza del Comune sono pochi e manca una ‘pianta organica’ da riempire e rendere adeguata alla mole di lavoro in essere".

"Rilanciamo l’idea del legare l’escavazione ad un numero corrispondente di addetti - aggiungono i due - L’idea di un consorzio marmi non è mai stata attuata. Nonostante fosse all’avanguardia. Si chiede(va) una organizzazione consortile delle escavazioni e vendite di materiale lapideo. La rapida sostituzione delle vecchie macchinette con le nuove potrebbe avere creato condizioni nuove di lavoro, diminuendo sì il lavoro, ma, ad oggi, il problema non si è ripresentato. Insomma poco è stato fatto. Contro il fatalismo carrarino non bisogna fermarsi nel chiedere continuamente ispezioni e formazione - concludono i sindacalisti in merito al loro intervento sul mondo del lapideo - anche a confrontarsi sui temi in essere compresi quelli proposti dalla Cisl e dalla Filca Cisl".