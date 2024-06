NEL CENTRO storico

Stravaganti biciclette per le strade del centro storico di Massa oggi per l’evento che apre la rassegna di spettacoli comici del Ccn Massa da Vivere. “Gro la piazza, chi sarà il vincitore?” alle 21.30 in Piazza Aranci con Andrea Brunello, il ciclista veloce e snello ma soprattutto bello, o Tommaso, il ciclista dal grande naso. Tornerà Fred con Rocambolesco, spettacolo circense dal sapore un po’ retrò (ore 20.45 piazza Palma, 21.45 via Chiesa, 22.45 via Ghirlanda). Dario Marodin, in arte ‘El Bechin’, scarrozzerà i defunti per il suo Horror Puppet Show (via Dante ore 21 e 23). In piazza Bertagnini Gambe in Spalla con “Il Sogno” (21.30 e 22.45). Poi l’itinerante Josefito Street Clown Show e in piazza Aranci l’esposizione di bici di Aldovardi Moto.