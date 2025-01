Nautico, ponte sul futuro. I vertici della Capitaneria si raccontano agli studenti

Proseguono gli incontri formativi tra l’istituto nautico ’Fiorillo’ e le realtà che orbitano nel porto di Marina. Giovedì mattina ad incontrare studenti e studentesse è andata una nutrita rappresentanza della Capitaneria di porto. La delegazione era formata dal comandante, il capitano di fregata Tommaso Pisino, dal comandante in seconda Ciro Petrunelli e dal tenente di vascello Cristina Landucci. Gli ospiti sono stati accolti nell’istituto con un caloroso benvenuto da parte di tutta la scuola. Questo è stato un appuntamento molto sentito dagli studenti e dal corpo docente, che da anni collaborano con la Capitaneria di porto e altre realtà marittime per accrescere le conoscenze degli studenti del nautico, punto di forza dell’offerta formativa della scuola. Nell’occasione hanno voluto essere presenti anche il capo gruppo degli ormeggiatori Cristiano Masetti e dei piloti Michele Vullo.

Tutti gli alunni del corso hanno seguito con interesse l’incontro, arricchito dalla presenza di ex allievi ora inseriti nei percorsi di istruzione della Marina militare e mercantile. Le numerose esperienze di Pcto (l’x alternanza scuola lavoro) che l’istituto ’Fiorillo’ programma per i suoi studenti vanno ad arricchire il loro percorso di studio, non solo a livello teorico ma anche pratico. Durante l’anno gli studenti escono dalla scuola per esercitazioni o per lezioni con esperti come i comandanti Masetti e Vullo. Tutta una serie di incontri che fanno emergere il profilo di una scuola attenta alle nuove opportunità offerte dal mondo del settore nautico, mercantile e militare, che gli studenti sembrano apprezzare e nel quale si stanno facendo valere. L’incontro si è concluso con una simulazione fatta dagli studenti nei moderni e tecnologici laboratori attrezzati con simulatori di plancia, di sala macchine e di movimentazione delle merci. Laboratori che permettono loro di agire come su delle vere imbarcazioni in diverse condizioni meteo e di luce, ma anche di intervenire in una sala macchina in caso di avaria. E anche quello di giovedì mattina è stato per tutti un bel momento di integrazione tra scuola e ambito professionale, reso possibile dalla preparazione e competenza dei docenti e del personale scolastico coordinati dalla professoressa Addolorata Langella, la dirigente scolastica dell’Istituto Barsanti.

Alessandra Poggi