"Natale Magico e Divertente: Spettacoli e Laboratori per Grandi e Piccini"

Oggi dalle 16 spettacolo di magia scherzosa al Bosco incantato di piazza Aranci, intitolato “Un magico e divertente Natale“. Domani alla Casetta di Pan di Zenzero in piazza Bertagnini il laboratorio di lettura “Aspettando la Befana“ a cura di Piera De Angeli. Giovedì dalle 16 ancora lo spettacolo “Un magico e divertente Natale“, a cura de I Senza Nome. Venerdì alle 15.30 invece sarà la volta de “Il Natale di Wendy“ in piazza Aranci, dalle 16.30 il laboratorio “Aspettando la Befana alla Casetta di Pan di Zenzero e alle 17.30 nel salone degli specchi di Palazzo Ducale il concerto a cura dell’associazione musicale La Croma “Musica a Palazzo - Winter edition“. E sabato dalle 15 “Gioca la Pazza Befana“ in piazza Aranci, stessa ora l’evento “Trtrtr Arrivano le Befanine“ a Bergiola Maggiore e Bargana, poi alle 16 in piazza Aranci “Le Befane... Racconta una storia“ a cura di Prezzemolina.