Musica antica risuona al Teatro della Rosa

Un concerto di musica antica per onorare la giornata dedicata alla musica. L’appuntamento, oggi alle 20,30 al Teatro della Rosa di Pontremoli, è con l’associazione musicale Diapason che presenta il concerto di musica antica “Verso le Sinfonie di Padre Martini” dell’ensemble del Conservatorio ‘Giacomo Puccini’ della Spezia sotto la guida del Maestro Igor Cantarelli. Il programma prevede l’esecuzione di musiche di Corelli, Vivaldi, J. Ph. Rameau e Padre Martini.

L’ensemble vede protagonisti musicisti affermati e già in carriera che si esibiscono insieme ad alcuni meritevoli studenti del conservatorio spezzino. I Violini primi sono Igor Cantarelli, Francesca Marchi, Elisa Cavallini. I Violini secondi: Eleonora Podestà, Adel Ispan, Leonardo Moretti. Poi la Viola suonata da Flaminia Zanelli, ai Violoncelli Camilla Vaccarini e Matilde Canese, al Violone Sebastiano Barbieri; i Fagotti sono suonati da Davide Maia e Olga Massa, alle trombe Giulio Alboni e Giacomo Giacalone, alla Tiorba Dario Landi, al clavicembalo Erminia Migliorini L’ingresso al concerto è libero. L’iniziativa rientra nel Festival “Music Step by Step” curato dall’associazione in occasione della Festa della Musica. (Info: tel. 3270144247)