Muffa in via Casalina: "Il Comune attende l’Erp"

"I nostri uffici sono impegnati da tempo per risolvere i problemi portati alla luce dalla famiglia residente in via Casalina – spiega la vicesindaca e assessore al Sociale Roberta Crudeli -. In questi mesi ci sono stati diversi scambi di lettere e altrettanti incontri, a cui ho partecipato io stessa, con gli assegnatari dell’alloggio popolare, ma numerosi sono stati anche i nostri solleciti a Erp. Già il 19 marzo 2024 i nostri uffici hanno chiesto tramite pec all’ente gestore delle case popolari di effettuare un sopralluogo nell’appartamento, richiesta questa reiterata poi il 26 agosto. Il 3 dicembre, infine, a seguito del verbale redatto da Asl, gli uffici hanno nuovamente inviato a Erp una richiesta di essere informati sull’esito del sopralluogo dei propri tecnici in via Casalina. A oggi, tuttavia, ancora non è pervenuta nessuna relazione tecnica da parte dell’ufficio ’Manutenzione e recupero alloggi’ di Erp in cui viene constatata la sussistenza delle condizioni che giustifichino una mobilità coattiva in base alla quale, quindi, l’ente è tenuto ad assicurare, come prevede il regolamento, il trasferimento in un alloggio idoneo. Di tutto ciò, di tutti questi passaggi, la famiglia è sempre stata informata tempestivamente e sarà ovviamente nostra cura informarla anche in futuro non appena Erp avrà completato le proprie verifiche".