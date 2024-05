Montignoso, educazione alla lettura. E’ in partenza il progetto ’Ganzo chi legge’

A Montignoso è pronto a partire il progetto ‘Ganzo chi legge!’ dedicato ai ragazzi delle scuole, elaborato dal Comune con Fondazione Toscana Spettacolo. L’iniziativa coinvolge nelle diverse forme della lettura – ad alta voce, laboratorio e lettura-spettacolo – tutte le scuole di Montignoso. E’ un percorso di educazione alla lettura, come strumento per stimolare i giovani cittadini del presente alla riflessione su temi quali le diseguaglianze, i diritti civili, le discriminazioni, le diversità, affinché possano divenire i cittadini adulti capaci di misurarsi con le sfide del futuro.

La rassegna coinvolge sin da subito le scuole dell’infanzia con lo spettacolo ’Elmer’, l’elefantino variopinto a cura di Officine Tok in programma il 14 maggio alle Capanne, il 15 a Cervaiolo, il 21 maggio al Cinquale e il 22 maggio a Cerreto. Nelle scuole elementari va in scena ‘Abc oggi mi sento così… Come te’, laboratorio a cura dell’associazione La Noce a Tre Canti. Si tratta di 19 laboratori di 4 incontri ciascuno della durata di 6 ore complessive per un totale di 114 ore di attività laboratoriale in 19 classi delle elementari. Il calendario deve essere ancora definito ma sarà programmato da ottobre a dicembre. Nella scuola media un altro laboratorio della Noce a Tre Canti intitolato ‘Dal libro al teatro’: 6 laboratori di 5 incontri della durata di 2 ore ciascuno per un totale di 10 ore a classe, anche questo da ottobre a dicembre. Infine, ora a maggio, all’auditorium della media Giorgini, va in scena ‘Scalpicci sotto i platani-La strage di Sant’Anna di Stazzema’, di e con Elisabetta Salvatori, produzione Teatro di Butti, in programma il 21 maggio, alle ore 10 e 11.30, e il 2 maggio, alle 10. Il costo del progetto sarà per il 20% a carico di Fondazione Toscana Spettacolo onlus e per il’80% del Comune.