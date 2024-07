Martinelli da copertina. Vittoria senza rivali al ’Banca di Pescia’

Ancora una vittoria (la sesta della stagione) per Alessio Martinelli (nella foto), il corridore del Velo Club Carrara "Carlo & Raffaella" che si è imposto nel sesto trofeo "Banca di Pescia e Cascina", valido anche per il nono trofeo "Mauro Biasci" che si è disputato sulle strade di Cascina, nel pisano. Una vittoria netta nella categoria G2 (età 8 anni), quella del piccolo Alessio, che questa volta è riuscito a staccare tutti gli avversari per poi presentarsi solitario sulla linea del traguardo. Così dopo Ponsacco, Calcinaia, Pontedera, Viareggio e Massa, Martinelli aggiunge un altro trofeo in bacheca. Nella stessa categoria, buono anche l’ottavo posto di Diego Corradi, considerando che, dopo l’esordio, era alla sua seconda gara. Nella G1 (età 7 anni) quinto posto per Lorenzo La Monica, un piazzamento che lascia sperare in una crescita futura. Quinto posto anche per l’unica femmina del Velo Club, Agnese Sabato (categoria G5, età 11 anni) che dopo una buona partenza ha leggermente ceduto nel finale anche a causa di una giornata particolarmente calda. Per la società rossonera di Bonascola, nel complesso si è trattato di una giornata positiva, ma la squadra è già al lavoro per preparare la prossima gara di sabato a Massa, dove i rossoneri vorranno essere protagonisti.

ma.mu.