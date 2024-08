Marina sotto assedio dei ladri: "Raffica di furti in pochi mesi. Servono le telecamere in strada"

Notte movimentata a Marina di Massa, dove il parco del Brugiano è stato preso d’assalto dai ladri che, non contenti, hanno tentato di rubare l’auto del figlio del titolare del bar Royal, Simone Gentili, che dal 2018 gestisce l’attività ristorativa in via delle Pinete. Il quartiere è ormai preda dei ladri da mesi. E lo stesso titolare del bar ha ricevuto un’ennesima visita sgradita da alcuni malviventi. Ora fa un appello al sindaco Francesco Persiani affinché si trovi una soluzione, magari installando telecamere di sicurezza.

"Mi sono accorto – racconta – di aver avuto la visita dei ladri perché la portiera dell’auto di mio figlio presentava dei tentativi di scasso con il piede di porco. Mi sono recato al bar e ho visto che ignoti hanno tentato di entrare nel locale, cercando di aprire un infisso. Siamo alla quarta volta che ci vengono a trovare, due volte sono riusciti a rubare, le ultime due fortunatamente no. Ogni sera posizioniamo la cassa vuota davanti all’ingresso per far vedere che non c’è niente da rubare, ma questo non l’ha fermati".

Anche nel vicino parco del Brugiano ignoti sono entrati nel casottino e hanno portato via alcune monete, oltre a danneggiare il pos per le carte di credito. Sul posto i carabinieri, militari che hanno messo in allarme Gentili, che poi si è rivelato fondato. "Erano lì intorno alle 9,30, poi ho visto l’auto di mio figlio e d’istinto ho guardato il bar. Ci avevo visto giusto. Una situazione ormai insostenibile – prosegue –. Chiediamo al sindaco Persiani che si faccia portavoce dei problemi del quartiere e si incontri con la Prefettura per trovare una soluzione. Siamo in balia dei ladri. Serve un progetto serio, magari con l’installazione di telecamere di sicurezza in strada. Così non possiamo più andare avanti: farò l’ennesima denuncia".