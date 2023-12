"Manodopera Qualificata: Le Imprese Faticano a Trovarla, Riaperti Termini del "Decreto Flussi" Le imprese fanno sempre più fatica a trovare manodopera qualificata. Per ovviare a questo problema, il Ministero ha riaperto i termini del 'decreto flussi' per far arrivare dall'estero la manodopera di cui le aziende hanno bisogno. Confartigianato apuana mette a disposizione uno sportello dedicato.