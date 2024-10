Mancano gli spazzini. Assessore pulisce la via

Le viuzze del borgo rese scivolose dal muschio necessitavano di un urgente opera di pulizia a Fivizzano, ma gli operai del Comune erano già impegnati in altri lavori. Ecco che ci ha pensato l’assessore intervenendo di persona per mettere in sicurezza il camminamento. Quando ha saputo che una persona era scivolata per via del muschio che aveva invaso un’irta stradina interna in un borgo della Valle del Bardine, Marco Varese, 30 anni, nuovo assessore alle Attività produttive del Comune di Fivizzano, non ci ha pensato due volte a risolvere la situazione. Presa la idropulitrice e "rimbragatesi le maniche", si è portato nella frazione dov’era avvenuto l’inconveniente ed in assenza di operai comunali a disposizione in quel momento, dato che tutti erano già impegnati in altri lavori urgenti, è intervenuto di persona a risolvere il problema. Marco Varese non si è certo tirato indietro nel risolvere una problematica che si trascinava da decenni e che procurava disagi alla cittadinanza, con il serio rischio che qualcuno si infortunasse seriamente. Così, spingarda alla mano, in una mattina ed un pomeriggio, il giovane assessore ha ripulito perfettamente da muschi, licheni ed erbacce tutta la strada interna di una borgata, rendendo sicuro il passaggio pedonale soprattutto ai più anziani, dando concreto esempio a tutti di cosa significhi impegnarsi per il bene comune.

Roberto Oligeri