Malore fatale per un anziano. La moglie malata ha chiesto aiuto ma l’uomo è morto sul colpo

Una tragedia che strappa il cuore, che ha visto protagonista una coppia di coniugi molto anziani. Vivevano insieme in una frazione del Comune di Fivizzano, Bardine, e conducevano una vita tranquilla. Almeno fino alla sera di domenica scorsa, quando il pensionato si è sentito male all’improvviso. Tempestivo l’arrivo dei soccorsi, non appena l’anziana donna è riuscita ad allertarli, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare.

L’ultraottantenne, originario di La Spezia ma da molti anni residente nella borgata lunigianese, mentre era all’interno della propria abitazione si sarebbe accasciato a seguito di un malore improvviso. Seppur con grandi difficoltà, essendo allettata e in critiche condizioni di salute, a dare l’allarme sarebbe stata l’anziana compagna dell’uomo, che in qualche maniera è riuscita a farsi sentire dai vicini di casa. Sul posto è arrivata subito l’autombulanza del 118 della Pubblica Assistenza Avis di Fivizzano, ma a quanto pare si è trattato di un infarto fulminante che non ha lasciato scampo allo sfortunato pensionato. I sanitari, una volta giunti nell’abitazione, hanno solo potuto constatarne la morte. Insieme ai soccorsi medici sono arrivati anche i carabinieri della Stazione di Fivizzano per gli opportuni accertamenti anche per il fatto che l’anziana convivente non avrebbe nessun parente e – pur essendo l’abitazione di sua proprietà – stante le condizioni psicofisiche della donna, le autorità provvederanno a farla ricoverare in una struttura dove farla accudire da personale apposito. La salma dell’anziano si trova all’obitorio dell’ospedale Sant’Antonio Abate di Fivizzano, in attesa che venga fissata la data dei funerali.

Roberto Oligeri