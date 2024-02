Malanchino incanta con il grido e la rabbia di una generazione

Dai diamanti non nasce niente. Da Cernusco sul Naviglio nascono i poeti. E’ la storia di Alberto Boubakar Malanchino, padre italiano madre del Burkina Faso, giovane attore uscito dalla prestigiosa scuola di Paolo Grassi di Milano che ha messo grande capacità attoriale e comunicativa nel raccontare la rabbia, la frustrazione, il degrado di chi deve integrarsi. Al Teatro dei Servi, all’interno della rassegna ’Contemporaneamente a Massa’, Malanchino ha portato ’Sid fin qui tutto bene’, un monologo di un’ora scritto da Girolamo Lucania, in cui i toni dell’attore, dal tragico al comico, al rap sono stati sottolineati sapientemente dalle note di Ivan Bert alla batteria e Max Magaldi alla tromba. Un ora di divertimento fra riflessione e pensiero in cui un Malanchino da brivido per una presenza scenica e capacità recitativa del tutto uniche ci porta per mano, ci trascina per i capelli ci fa sbattere la testa nei drammi delle periferie, degli stranieri di prima o seconda generazione che si alternano fra le perle della cultura occidentale da Leopardi a Mozart al bullismo, alla droga, all’amore per la prof, alla necessità di diventare famosi e star con abiti firmati, cinture griffate e consumismo, case degradate e delitti compiuti più per noia e necessità che per odio. Un testo superlativo, raffinato, in cui il giovane Malanchino riesce a muoversi con la sapienza del mattatore sciorinando ora un brano rap, ora aprendo l’animo sulle meraviglie della letteratura, del cinema, della lettura, ora con un sofisticato flusso di coscienza dalla rabbia all’ironia per un sistema che rende certo tutto più difficile. Un’ora di autentica poesia e meraviglia che apre le porte a una seria riflessione sulla versione della vita letta, vista e raccontata da chi viene da fuori. Malanchino viene da un anno di trofei: è vincitore del Premio Ubu,m iglior attore under 35 2023, e vincitore del premio Inbox 2023 migliore attore.

Cristina Lorenzi