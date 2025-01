Lutto E’ morta la regina della ristorazione

Lutto nel mondo del commercio e della ristorazione. Si è spenta ieri Tiziana Fidenti, che ha gestito fino allo scorso anno la Petit cuisine. Tiziana lavorava con il marito Roberto Tissi fra i tavoli del ristorante di via Verdi. Lo scorso anno la famiglia lasciò il locale per trasferirsi al Bagno Alda alla Partaccia dove iniziò una nuova avventura. E’ degli scorsi giorni la notizia del nuovo trasferimento al Ristorante Rebacco di via Loris Giorgi dove il marito Roberto era il nuovo chef. Proprio lo scorso mese anche Tiziana aveva annunciato con orgoglio il ritorno nella sua adorata Carrara.

Tiziana, di cui nessun dimentica il sorriso solare, lavorava ai tavoli ed era solita ricevere con entusiasmo la selezionata clientela che ogni giorno si affacciava al gettonato locale di via Verdi. La sua verve e la sua gentilezza erano note in città e oltre ai manicaretti e al pesce fresco il locale era rinomato anche per la gentilezza di Tiziana che aveva sempre una parola di simpatia per tutti. Nemmeno una terribile malattia contro la quale ha lottato per quasi un decennio aveva spento quel sorriso e quella voglia di accontentare i clienti di Carrara che lì si rivolgevano per la cucina sicuramente apprezzata. Tiziana da tempo soffriva per un male che non le ha lasciato scampo e come una leonessa ha lottato fino alla fine, convinta di potercela fare. Lascia l’adorata figlia Roberta che spesso aiutava i genitori in sala.

"Se ne è andata la regina del sorbetto della Petite Cuisine" è il messaggio triste e laconico con cui l’inseparabile Roberto ha voluto annunciare alla clientela la morte dalla moglie. Immediato il triste tam tam sui social dove al lutto della famiglia si è subito unito il messaggio di cordoglio del Volto della speranza che ha voluto ricordare Tiziana, sempre presente nelle manifestazioni di beneficenza e a favore degli altri, mentre sorridente sfilava su un tappeto rosso. "Ciao Tiziana ti vogliamo ricordare nella sfilata organizzata dal Volto della speranza, bella, elegante e sorridente come eri sempre". Centinaia le note di cordoglio di clienti e amici, di tutte quelle persone che passando da via Verdi potevano contare sul sorriso della titolare della Petite cuisine. I funerali di Tiziana Fidenti si terranno domani alle 10 nella chiesa di San Francesco, la parrocchia della famiglia.