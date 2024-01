"Luna Mater": Un Nuovo Punto di Riferimento Esoterico a Massa

A Massa nasce ‘Luna Mater’, una piccola associazione che si occupa di promuovere e divulgare temi come l’esoterismo, l’alchimia, il benessere olistico e la meditazione. L’associazione è nata per la necessità di avere un punto di riferimento in ambito esoterico. Un posto tranquillo dove poter fare meditazione e confrontarsi serenamente sulla ricerca interiore, dando anche ai neofiti un accesso più facile a temi sui quali inizialmente è complicato informarsi. "L’intento – spiegano dall’associazione – è quello di divulgare la magia come percorso personale; tutti abbiamo dentro di noi, latenti, forze magiche e potere personale. Dobbiamo risvegliare la consapevolezza di ciò che si è al di là delle maschere sociali, questa è la via che porta all’essenza di noi, a vivere in conformità con la nostra natura. Questo è magia. In associazione si fa libera ricerca: una volta a settimana, il lunedì, ci riuniamo per sviluppare un tema ’magico’ sempre diverso. Nella scorsa stagione abbiamo trattato l’esoterismo storicamente, l’alchimia, la magia moderna, i tarocchi sia dal punto di vista archetipico sia da quello della cartomanzia. Ogni martedì e venerdì vengono fatti incontri di meditazione guidata per l’equilibrio psicofisico e la purificazione". Gli incontri riservati ai soci sono a ingresso libero (e contributo libero). Domani inizieranno i nuovi appuntamenti sugli Arcani maggiori dei tarocchi. Il 15 gennaio si parlerà dei servitori della magia del caos. Il 22 gennaio ci sarà in seguito un incontro sui sigilli di A.O. Spare. Il 29 gennaio si celebrerà il Sabba di Imbolc con un rito di purificazione. Ogni martedì e venerdì classi di meditazione alle 18.30. L’associazione si trova in via Beatrice a Massa (tel. 333 3716226).