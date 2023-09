L’Avis Fivizzano premia gli alunni: "Sono il futuro"

"I bambini sono il futuro" per i volontari della Pubblica assistenza Avis di Fivizzano che hanno promosso un concorso dedicato agli studenti. Per la terza edizione del premio Pierino Domenichelli è stato scelto il tema ‘Per salvare una vita non servono supereroi’. "I bimbi hanno fatto ottimi lavori – spiega il presidente Luca Cardellini – con disegni, temi, video, tanti progetti diversi e tutti molto belli. Non è stato semplice scegliere chi premiare. Primi classificati sono stati la scuola di Ceserano e l’infanzia di Fivizzano, agli altri sono andati attestati di partecipazione. Abbiamo terminato questo percorso educativo con un piccolo laboratorio in cui abbiamo spiegato ai bimbi come affrontare l’emergenza: può sempre succedere che una persona anziana possa sentirsi male mentre è assieme ai nipoti e questi ultimi devono sapere come comportarsi. Sono stati tutti eccezionali".