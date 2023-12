L’appello della sindaca Arrighi: "Salviamo il liceo ’Marconi’"

La sindaca Serena Arrighi chiede di salvare il liceo scientifico Marconi, che rischia l’accorpamento e la conseguente perdita del nome. Dopo il passo indietro del governo sul ridimensionamento scolastico che ha ridotto all’interno del cosiddetto ‘Milleproroghe’ da 15 a 4 le istituzioni scolastiche da accorpare in tutta la Regione, la sindaca ora chiede garanzie scritte per lo scientifico, che la scorsa settimana ha visto due giorni di autogestione studentesca proprio per manifestare contro l’accorpamento.

"Il governo Meloni e il ministro Giuseppe Valditara hanno dovuto fare una autentica inversione a ‘u’ di fronte a quello che era un piano scellerato – commenta la sindaca Arrighi –. Mentre a Regioni e Province sarebbe spettato il compito di scegliere quali scuole sopprimere, a Roma si sarebbe andati avanti a tagliare senza criterio risorse finanziarie e professionali alla scuola pubblica. Per fortuna questo castello di carte è crollato sotto l’ondata di scioperi e ricorsi, e questo significa che anche nel nostro territorio si potrà guardare al futuro prossimo con più calma e con una maggiore programmazione".

"Per cominciare il piano di accorpamenti calati dall’alto di cui si è discusso in queste settimane potrà essere fortunatamente superato – conclude Arrighi –, mi auguro quindi che possa prevalere il buon senso e che il liceo scientifico Marconi possa continuare a mantenere la propria autonomia. Si tratta dell’unico istituto superiore inserito tra quelli a rischio accorpamento, tra l’altro solo per poche decine di alunni, e sono convinta che garantirne e ufficializzarne fin da subito l’autonomia sarebbe un primo importante segnale".