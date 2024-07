Lanciata la sfida per ridisegnare Marina. Ecco il concorso di idee per i progettisti

Il volto nuovo di Marina di Carrara è affidato ora alle idee che i professionisti riusciranno a mettere nero su bianco nel giro dei prossimi due mesi. Scade infatti il 13 settembre il concorso di idee per il lotto 3 del water front il cui bando è ora pubblicato sul sito online dell’Autorità portuale. Una sfida quella lanciata dall’Authority ai progettisti per ripensare la grande area, vitale per il porto e per la città, trovando soluzioni funzionali a dare un nuovo volto al cuore del litorale. Dovranno disegnare spazi per spostare la zona della movida dal centro di Marina di Carrara, un raccordo armonico tra via Rinchiosa, viale Colombo, l’area della Caravella, la pineta e la nuova passeggiata a mare. Dovranno anche studiare un’opera che possa essere rappresentativa di Marina e poi prevedere uno sviluppo omogeneo di tutto viale Vespucci fino alla rotonda Paradiso.

Le aree del concorso di idee ricadono nei sedimi di interazione porto-città di Carrara, aree da dedicare al completamento del cosiddetto “Waterfront”, in particolare il riferimento è all’Ambito “3” alla luce degli altri ambiti in fase avanzata di esecuzione. "Come amministrazione – dichiara la sindaca Serena Arrighi – crediamo molto nelle opportunità offerte da questo concorso di idee e ci aspettiamo di ricevere progetti di alto livello e in linea con la bellezza dei luoghi sui quali si andrà a intervenire".

Il concorso si concluderà con una graduatoria di merito e con l’attribuzione di tre premi: diecimila euro al vincitore, 6mila al secondo classificato e 3mila al terzo. Il compito dei progettisti che accetteranno la sfida sarà quell di riqualificare delle aree demaniali marittime portuali e quelle comunali adiacenti ora senza identità, disarmoniche e degradate. C’è quindi da riorganizzare anche viabilità e parcheggi delle aree circostanti. E il loro intervento dovrà armonizzarsi con i progetti in cantiere sulle aree confinanti, dalla Caravella con la sua pineta che sarà risistemata con il fondi del Pnrr, alla passeggiata belvedere sul mare che si sta completando, ai viali dove stanno procedendo i lavori dei lotti 1 e 2 del water front.

Il progetto deve dunque prevedere un’opera iconica, fondi commerciali per ospitare locali e pubblici esercizi per i turisti e i giovani che dovrebbero spostarsi lì per la movida, parcheggi, un raccordo armonico tra via Rinchiosa, viale Colombo, l’area della Caravella, la pineta e la nuova passeggiata a mare, uno sviluppo armonico del viale Vespucci fino alla rotonda Paradiso, la riqualificazione del viale Colombo. Il concorso di idee servirà quindi per ispirare una progettazione integrata che consenta poi di affidare i vari progetti di dettaglio. L’Autorità Portuale non ha poi alcun obbligo di realizzare gli interventi secondo l’idea del progettista vincitore, né di affidargli le eventuali fasi di progettazione e direzione dei lavori. Al concorso possono partecipare professionisti, società di ingegneria, raggruppamenti temporanei.

Autorità Portuale e Comune di Carrara avevano firmato a inizio maggio il protocollo d’intesa per l’avvio del concorso di idee per la progettazione dell’ambito 3 del Water front e delle aree adiacenti: una vasta area che, oltre alla zona di interazione tra porto e città (dall’incrocio tra viale Colombo e via Rinchiosa fino a largo Marinai d’Italia compresa la zona del faro), comprende anche viale Vespucci fino alla rotonda Paradiso. "Sono convinta che tra la nuova passeggiata e viale Colombo possa esserci spazio per andare a immaginare una moderna marina che possa ospitare locali e tante attività ricreative" aveva spiegato la sindaca Arrighi.