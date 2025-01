Lampedusa, testimonianze d’accoglienza

Prende il via domani, alle 17, il ciclo di incontri ’Pagine aperte-Dialogo sul nostro tempo’, in Galleria Sanzio a Massa, promosso dall’associazione Massa 5 Stelle. Il primo appuntamento vede protagoniste Daniela e Sara Bennati, autrici del volume ’Restituire Parole-Una ricerca autobiografica a Lampedusa’, scritto insieme a Caterina Benelli, ricercatrice in pedagogia presso l’università di Messina. Il libro nasce da un progetto della Libera Università di Anghiari e rappresenta un’importante testimonianza di ricerca esplorativa e intervento formativo condotto con la popolazione di Lampedusa. L’opera prende spunto dalla tragedia dei migranti del 2013 per offrire una nuova prospettiva sui fatti, riportandoli attraverso le voci e le parole dirette di chi ha vissuto l’accoglienza.