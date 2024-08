L’affondo di Alleanza Verdi Sinistra : "Persiani? Un decisionista isolato"

Nel dibattito, e soprattutto nelle polemiche degli utimi tempi interviene anche Avs, che invita il sindaco "a una gestione delle istituzioni e della città davvero nell’interesse comune". "Come Alleanza Verdi e Sinistra – si legge in una nota a firma Daniele Terzoni, portavoce provinciale Europa Verde, e Matteo Bartolini, segretario provinciale Sinistra Italiana – ci sembra necessaria e opportuna una presa di posizione a sostegno di quanto affermato dal segretario della Cgil. Del Vecchio chiama direttamente in causa Avs insieme a Pd e M5S quali attori di una necessaria costruzione di una reale alternativa all’attuale centrodestra, a partire dal livello locale. Gli obiettivi chiave che Del Vecchio propone sono anche i nostri: la difesa della Costituzione, la tutela dell’ambiente, la giustizia sociale. Ed è importante che il sindacato svolga il proprio ruolo chiamando in causa la politica, i partiti che quegli obiettivi hanno nel proprio statuto".

"Il sindaco Persiani – continua Avs – invece considera l’intervento di Del Vecchio una invasione di campo, come se l’attività di un sindacato non sia di per sé azione politica quando guarda al territorio nella sua complessità. In questo senso la ’postura’ di Persiani conferma un giudizio che già avevamo espresso: una difficoltà di confronto con chi rappresenta parti politiche e sociali di opposizione. Sono frequenti i segnali di insofferenza nei confronti dell’opposizione presente in consiglio e nelle commissioni e gli episodi che hanno coinvolto prima la consigliera Dell’Ertole e successivamente i consiglieri Alberti e Frugoli sono sintomo del clima che si respira in consiglio e di cui, pur riconoscendo sbagliata la reazione di Alberti, il sindaco dovrebbe essere il primo a farsene carico. Ma non solo l’opposizione consiliare: sono spesso inascoltate anche le richieste da parte di associazioni e gruppi di cittadini che hanno tentato di far presente proprie considerazioni sulle azioni dell’amministrazione. Pensiamo ai lavori negli spazi pubblici: via Giampaoli, piazza della Stazione, ex Ugo Pisa, parco della Rinchiostra, nuova questura, le fontane di piazza Garibaldi, della Stazione e al Pontile, la Casa di comunità. In generale c’è una scarsa attenzione alla progettazione e cura del verde. Sembra che l’amministrazione agisca in modo decisionista, isolata e senza una visione complessiva e delle necessità della cittadinanza. La nostra opposizione a Persiani quindi è netta, nel metodo e nel merito".